Como, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, 17 denunciati

La Guardia di Finanza di Olgiate Comasco ha concluso una strutturata operazione antidroga che ha condotto, complessivamente, alla denuncia di 17 soggetti, di cui quattro tratti in arresto in flagranza di reato (già condannati) e al sequestro di oltre 6 kg. di marijuana, di 400 gr. circa di hashish e di denaro contante per un importo complessivo di 21.925 euro. trl/gsl