COMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, ieri pomeriggio ha sanzionato con 2000 euro di verbale, il conducente di un natante, un turista straniero di 40 anni e il proprietario della società di locazione dello stesso, per l’inosservanza delle norme sulla navigazione lacuale, per aver invaso la pista adibita al decollo e atterraggio degli idrovolanti. Infatti, verso le 17.00, l’unità della Sezione Acque Interne durante il giornaliero servizio di controllo del territorio sullo specchio d’acqua del Lago di Como, ha intercettato un natante con due persone a bordo che transitava tranquillamente invadendo la corsia adibita agli aerei, provocando così un gravissimo pericolo di collisione in caso di decollo o atterraggio degli stessi. Sul natante, che è stato accertato fosse in locazione, erano presenti due turisti iracheni di 20 e 40 anni, che interpellati sulla violazione commessa si sarebbero dichiarati ignari del divieto in essere, pertanto gli agenti una volta fatta tornare al porto la barca, hanno dapprima identificato i due, compilando al solo conducente il verbale di contestazione. E’ stato inoltre identificato anche il proprietario della società di locazione, un comasco di 33 anni, che è stato inserito quale obbligato in solido nello stesso verbale per il pagamento, in forma ridotta, dei 2000 euro di sanzione comminata.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Polizia Como