COMO (ITALPRESS) – “L’inter è tra le prime tre squadre in Europa. Per noi questa partita è un sogno e fare risultato sarebbe un bel regalo per noi e per i nostri sostrenitorti”. Parla così il tecnico del Como Cesc Fàbregas alla vigilia della trasferta di San Siro contro l’Inter che segue l’importante successo contro la Roma.

“Si tratta di una squadra che gioca a memoria e quello che non possiamo fare è stare nella nostra area a difendere, ma dobbiamo mantenere il nostro stile, sappiamo che dobbiamo lottare per fare una grande partita”. Non possiamo giocare con paura. Loro sono capaci di far male con Barella, con gli esterni, sanno sempre cosa fare. Ripeto, domani dobbiamo arrivare preparati. In sala video spiegherò bene quello che voglio dai giocatori, anche perchè a San Siro mi sentiranno poco”. Per quel che riguarda gli indisponibili: “Sala, Moreno e Perrone non ci saranno, quest’ultimo sta recuperando iniziando a fare lavoro anche in campo. Sfortunatamente avremo fuori Gabrielloni. Ha preso una botta in allenamento al polpaccio. Sergi Roberto? Inizierà dal primo minuto. Sarebbe stato bene se avesse avuto più minuti nelle gambe. Deve iniziare perchè ci serve. Non giocherà 90 minuti ma per noi è una grande risorsa”.

