Commissario Covid Palermo “medico no vax come prete non credente”

"Se un medico non vuole vaccinarsi non può esercitare la professione, è come un prete che non crede in Dio". Lo ha detto all'Italpress il Commissario per la gestione dell'emergenza Coronavirus nella provincia di Palermo, Renato Costa, a margine dell'appuntamento a Marina di Villa Igiea in cui sono stati effettuati i tamponi antigenici a tutti i partecipanti all'imminente regata Palermo-Montecarlo. bil/vbo/r