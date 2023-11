Commercio estero, a settembre in calo export e import

ROMA (ITALPRESS) - A settembre l'Istat stima una riduzione per entrambi i flussi commerciali con l'estero. È più intensa per le esportazioni, pari al -4%, che per le importazioni, -3%. La flessione su base mensile dell'export è più ampia per i mercati extra-Ue rispetto all'area dell’Unione. Nel terzo trimestre l'export registra un lieve aumento, l'import una flessione del 2,9%. /gtr