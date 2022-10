VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolta stamani a Forte Marghera, nell’area del Museo delle Armi e del Sacello dei Caduti, la seconda giornata di celebrazioni per ricordare i patrioti veneziani caduti nella prima guerra d’indipendenza italiana. Il consigliere Matteo Senno ha presenziato al rito, in rappresentanza dell’Amministrazione. Dopo il picchetto d’onore e l’alzabandiera si è svolta una cerimonia religiosa commemorativa. A seguire sono intervenuti i rappresentanti d’Arma e dell’Istituto del Nastro Azzurro e il consigliere Matteo Senno. Infine è stata deposta una corona d’alloro al Sacello dei Caduti. L’iniziativa è stata realizzata dalla Pro Loco di Mestre con l’associazione Museo storico militare di Forte Marghera nell’ambito del palinsesto de “Le Città in Festa”. Nel 1848, sulla scia dei moti indipendentisti che agitavano l’Europa e il resto d’Italia, anche i cittadini veneziani insorsero. L’iniziativa è volta al ricordo dei veneziani che persero la vita durante gli scontri di quel periodo.(ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio Stampa Comune di Venezia