Come vestirsi con stile: suggerimenti per lui e per lei

Al giorno d’oggi, il look è una parte essenziale nella vita di ognuno di noi. Del resto, il modo in cui ci vestiamo esprime molto non solo sul nostro ruolo sociale ma anche e soprattutto sulla nostra personalità e sul nostro modo di essere. Ciascuno di noi segue un suo metodo specifico nell’abbinare abiti e accessori. Questo è un dato di fatto. Ma in determinate circostanze non può esserci spazio per la pura improvvisazione: diviene essenziale vestirsi con un certo stile. Si pensi ad esempio ai casi in cui si ha un importante colloquio di lavoro o si devono frequentare determinati ambienti per motivi professionali o, in taluni casi, personali. Per poter ottenere il massimo successo grazie al nostro look, nei prossimi paragrafi daremo alcuni suggerimenti su come vestirsi con stile. Tanto per lui, quanto per lei.

La bellezza è un ingrediente fondamentale?

La bellezza certamente ha il suo peso ma non è tutto nella vita. Non si deve per forza di cose essere dotati di tratti estetici affascinanti o avere un fisico perfetto per farsi notare. Prima di ogni altra cosa, è necessario possedere personalità. E la personalità si esprime non solo attraverso il nostro carattere e il nostro modo di interagire con il mondo che ci circonda. Molto è offerto proprio dal modo in cui ci vestiamo. La classe, del resto, non è acqua. Ma vediamo come fare per ottenere il meglio dal nostro look, prestando la dovuta attenzione ai trend del momento.

Quali sono gli accessori più di moda?

La moda offre sempre grandi spunti per chiunque sia alla ricerca del giusto stile. Ma oggi come oggi, quali sono gli accessori che possono essere considerati in assoluto più “fashion”?

Dalle gradazioni pastello fino alle sfumature pop, gli occhiali da sole di forma rettangolare sono tra gli elementi più trendy del momento. Danno un tocco di colore al viso di chiunque li indossi, contribuendo così a smorzare il grigiore tipico dei mesi invernali, soprattutto nelle grandi metropoli.

Per le donne, immancabili sono le pochette. Mini, a bustina, in versioni bucket bag e con patta, queste piccolissime borse hanno forma e design di ogni genere, adattandosi a qualsiasi tipo di outfit. Tantissime sono le novità per la stagione attualmente in corso: dalle pochette eleganti a quelle per cerimonia, in un insieme di tinte oro o argento, passando ai modelli in finta pelliccia o dalle note chic. C’è solo da sbizzarrirsi nella scelta.

Nel ventaglio degli accessori più stilosi per lui, non possono invece mancare i cappellini uomo. Praticamente indispensabili nei guardaroba invernali, lo sono diventati anche nei mesi più caldi: i copricapi condensano una funzione pratica al fattore più squisitamente estetico, dimostrandosi una componente essenziale nello stile maschile.

Quanto è importante la scelta dei colori?

Quando ci si interroga su come vestirsi con stile, un capitolo a cui prestare particolare attenzione è la scelta dei colori. Per ogni singolo contesto esiste difatti un colore appropriato. La Color Psychology, o psicologia del colore, ci indica in tal senso come possiamo selezionare le tinte giuste da indossare nelle diverse situazioni, siano esse professionali o calate nella vita personale. Qualche esempio? Partiamo da uno dei colori più presenti nei guardaroba: il nero. Qual è l’output ideale di un look total black? Indossato sul lavoro, il nero significa formalità e autorevolezza ma anche raffinatezza, eleganza e prestigio.

Restando in ambito professionale, quando scegliere invece un colore come il rosso? Una tinta calda e forte di questo genere porta sempre con sé una buona dose di sensualità. Il rosso è quindi preferibile nei casi in cui non si occupi un ruolo troppo formale, magari all’interno di un’azienda giovane e dinamica.

Un colore come il blu si rivela invece perfetto per serate di gala ed eventi di una certa importanza. Un abito blu trasmette gusto, eleganza, oltre a un tocco di disinvoltura. È bene tenerlo presente, quindi, ogni volta che lo si indossa per ottenere così l’obiettivo di vestire con lo stile ricercato.