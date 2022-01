La famosa strofa di Lucio Battisti “sì viaggiare, evitando le buche più dure”, ci conduce verso terre lontane, in totale autonomia, ma con le dovute conoscenze che spesso mancano al turista fai da te. Un buon turista lo sa bene che, prima di partire per qualsiasi destinazione, occorrerà essere preparati. Oggi più che mai, viaggiare in sicurezza, risulta fondamentale per trascorrere una bella vacanza ed evitare così spiacevoli inconvenienti. Nei prossimi paragrafi, vedremo allora come pianificare un viaggio perfetto, per di più risparmiando.

Consigli per viaggiare in sicurezza

Partiamo con alcuni consigli sulla sicurezza:

Prima di ogni viaggio, usate il buon senso . Sarebbe un vero peccato non godersi le bellezze del posto perché si ha paura o, al contrario, addentrarsi in aree pericolose senza esserne consapevoli. Reperite dunque qualche informazione di base sulla documentazione necessaria per entrare in un paese straniero, come ad esempio eventuali visti o formalità valutarie e doganali necessarie, o ancora, come comportarsi se si viaggia con minori al seguito e informazioni analoghe.

Tenetevi aggiornati sulla situazione sanitaria del paese che si intende visitare;

informatevi sulla mobilità, sui mezzi di trasporto e sulla tipologia di documento necessario per mettersi alla guida.

Munitevi di assicurazione, in particolare per i viaggi nei paesi extraeuropei; la polizza assicurativa è fondamentale quanto il nostro bagaglio, inoltre vi fornirà una valida copertura contro i piccoli inconvenienti quali: furti, smarrimento dei bagagli, piccoli infortuni o problemi più ben più gravi. In aggiunta a ciò, sarebbe buona cosa stipulare un’assicurazione sanitaria che andrebbe invece a coprire eventuali spese mediche costose in caso di incidenti.

Garanzie di risparmio

Leggere e confrontare le esperienze di viaggio di altre persone vi aiuterà ad individuare il viaggio più leggero in termini economici. Risparmiare richiede ogni volta una buona dose di impegno e determinazione; a tal proposito bisognerà fiutare i veri e propri “affari di viaggio” che altri viaggiatori, prima di voi, hanno messo in valigia.

Un ottimo consiglio è quello di navigare su siti specializzati dove vengono pubblicati dettagliati diari di viaggio da parte di esperti viaggiatori, in cui potrete trovare molti spunti interessanti su come risparmiare su voli, pernottamento e cibo. Usare dei comparatori online per voli e pernottamenti, rispetto alle trovate commerciali che si presentano come delle imperdibili offerte last-minute, saranno preziosi per valutare le migliori tariffe di navi, aerei, treni e bus, oltre che per le sistemazioni nelle strutture locali. Risparmiare significa soprattutto non indirizzarsi alle classiche agenzie di viaggio e organizzare ogni cosa in autonomia.

Studiare e modificare gli itinerari nel dettaglio, senza mai improvvisare o posticipare qualcosa che sembra superflua direttamente sul posto. Il segreto per viaggiare lontano spendendo meno, si sa, è giocare d’anticipo. Esatto! Ma con quanto anticipo? Una recente ricerca statistica ha rilevato che per viaggiare verso una destinazione dell’America centrale, ad esempio Cuba, si risparmierà il 19% se si viaggia nel mese di maggio, mentre prenotando almeno 2 mesi prima della data di partenza, si arriverà a risparmiare il 7% in più.

Pianificare gli spostamenti valutando i mezzi di trasporto (noleggi o abbonamenti locali). Quello che pochi sanno è che comprare i biglietti del treno online, prima della partenza, permetterà di spendere molto meno rispetto all’acquisto dei biglietti in stazione. Altra soluzione vincente è molto spesso quella di prenotare con due compagnie aeree diverse, preferibilmente da due aeroporti diversi. Il risparmio si avvertirà nell’ordine di circa un 15% rispetto al budget iniziale previsto.

Come pianificare un viaggio perfetto: pillole economiche

Se potete, viaggiate sempre fuori stagione, sfruttando date e periodi flessibili. Non acquistate voli nei week-end. Confrontate i prezzi sui siti specializzati. Non acquistate servizi accessori. Mettete in valigia solo il giusto indispensabile e l’energia sufficiente per godervi al meglio il vostro tanto atteso e desiderato viaggio.