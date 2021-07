Non c’è niente di più fastidioso, per non dire pericoloso quando guidi, che vedere una pletora di particelle di polvere e insetti morti schizzati su tutto il parabrezza e che disperdono la luce del sole. I tergicristalli spesso si guastano quando ne hai più bisogno, lasciando dietro di te strisce che causano solo più di un bagliore quando tutto ciò che cercavi era una visione cristallina della strada.

Quindi, ecco alcune cose che puoi fare per mantenere pulito il cristallo del parabrezza.

Sostituisci i tergicristalli

Niente dura per sempre, soprattutto la gomma. I tergicristalli in gomma di solito rimangono in condizioni utilizzabili per uno o due anni. Dopodiché, è il momento di sostituirli. Perché? Perché è la gomma che è costantemente esposta agli elementi esterni alla tua auto, in particolare al sole caldo e al vetro che sembra assorbire e irradiare la luce UV. Presto la spazzola di gomma non sarà conforme al vetro e invece si piegherà e si arriccerà, lasciando aloni e aree non pulite.

Fonte immagine: www.autoparti.it

È possibile prevenire l’accumulo di sporco o sporcizia nei tergicristalli utilizzando occasionalmente un panno pulito imbevuto di alcol denaturato o acquaragia per pulire la lunghezza della lama. È anche un’ottima idea assicurarsi che il liquido del tergicristallo sia sempre pieno e non perda mai.

Prova diverse soluzioni di pulizia

Se sei un appassionato di auto probabilmente saprai già quale soluzione detergente ti piace usare, se sei più tipo da acqua e sapone o se preferisci affidarti ad un cocktail di più sostanze chimiche con soluzioni a base di ammoniaca, ogni opzione è quella giusta, basta che ti garantisca un risultato efficace. Se usi l’ammoniaca, fai attenzione che non tocchi altri materiali della tua auto, come i sedili in pelle o le ruote perché il rischio di abrasione è alto.

Lavare prima con acqua

Prima di aggiungere la soluzione detergente, prendi una spazzola morbida o anche un tira acqua a fondo piatto e strofina il parabrezza con acqua in linee orizzontali o verticali. Strofina leggermente. Lo stai facendo solo per ammorbidire lo sporco e prepararlo al sapone.

Dopo aver lavato con acqua, spruzza la soluzione che preferisci su uno straccio o un asciugamano, uno in microfibra se ce l’hai, e insapona. Fai movimenti grandi e ampi, lavorando da un lato all’altro, per i migliori risultati. Se non è perfetto la prima volta o trovi più sporco che non avevi visto prima, torna indietro e fallo di nuovo. Non c’è niente come un parabrezza lucido per completare l’aspetto pulito della tua auto.

Lasciare asciugare completamente il parabrezza

E adesso aspettiamo. Lascia che l’aria faccia la sua magia ed evapori tutti i liquidi rimanenti, lasciando un esterno lucido e cristallino.

Un’auto pulita aggiunge anche personalità alla persona che la possiede.

Un parabrezza è l’agente protettivo dell’auto, esso impedisce a elementi esterni come sporco e detriti sulla strada di entrare nell’auto. Se il parabrezza non è posizionato correttamente questi elementi indesiderati possono facilmente entrare nel veicolo e ferire i passeggeri. Proprio come il sistema immunitario del nostro corpo impedisce agli agenti estranei di causare danni, in modo simile il parabrezza dell’auto protegge l’auto così come i passeggeri. Ecco perché è imperativo avere un parabrezza ben montato, pulito e non scheggiato.

Una buona visibilità è importante per la sicurezza, ed è essenziale durante la guida su strada. Che sia di giorno o di notte, avere una visuale chiara durante la guida è molto importante. La chiara visibilità non si limita solo alla pulizia del parabrezza, ma anche alla verifica della presenza di piccole crepe che potrebbero essere di intralcio durante il viaggio. Se ti imbatti in piccole crepe sul parabrezza, è meglio farlo sostituire, poiché si dice giustamente prevenire è meglio che curare.