Come fare amicizia? L’Enciclopedia Treccani ci fornisce il perfetto significato di questo rapporto essenziale nella vita di ciascuno di noi. Non possiamo perciò fare a meno di citarlo, prima di provare a descrivere un sentimento antico come la storia della nostra civiltà.

“L’amicizia è un rapporto fatto di fiducia, simpatia, affetto e reciproca scelta, che si riscontra in ogni tempo e in ogni luogo, ma che nessuna teoria può spiegare del tutto. L’amicizia prevede che esista un rapporto paritario, e questo la distingue dagli altri legami che coinvolgono gli affetti, un tipo di affetto diverso da tanti altri”.

Quanto tempo occorre per diventare amici?

Un importante studio dell’Università del Kansas rivela che 50 ore sono il tempo necessario per instaurare un rapporto di amicizia occasionale, 90 ore il tempo utile per definire il rapporto di amicizia e 200 ore il tempo utile per considerarsi veri amici.

Fare un’amicizia: come creare questo importante rapporto

Fondare un rapporto di amicizia leale e duraturo richiede sforzo, pazienza, interesse, sincerità e contatto; tempo da condividere, da dedicare all’altro, impegno nell’ascolto e trasparenza nel confronto; sodalizio per fare progetti e per far nascere quell’ intesa tipica dei rapporti più profondi.

Quanto dura l’amicizia?

Non è semplice prevedere la durata di un rapporto di amicizia. Come per ogni evento umano, l’amicizia risponde ad un bisogno individuale e i bisogni sono dettati dal momento, dalle circostanze e da situazioni uniche. I processi di cambiamento della nostra vita, determinano delle vere e proprie trasformazioni della nostra esistenza e delle nostre necessità; capita spesso che le persone che hanno condiviso con noi una fase, anche importante della nostra vita, ad un certo punto si trovino ad essere distanti dal nostro pensiero e dalla nostra presenza.

Chi trova un amico, trova un tesoro

Di seguito alcuni piccoli suggerimenti per “siglare” il nostro unico, prezioso rapporto di amicizia: