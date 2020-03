Sono sempre di più i giovani che sognano una carriera nella Polizia di Stato e, pertanto, cercano informazioni su come diventare poliziotto.

Ma come si diventa agente di polizia? Quali sono i passi che è necessario compiere per poter iniziare una carriera in questo mondo?

Selezione per diventare poliziotti

Iniziamo subito con il ricordare che dallo scorso 1 gennaio 2016 sono entrate in vigore alcune novità per l’ingresso in Polizia, e che i concorsi sono aperti anche ai civili. I requisiti per poter partecipare dipendono proprio dallo status dei concorrenti e, per conoscere nel dettaglio quali sono quelli in vigore, occorre evidentemente consultare il bando che disciplina la selezione.

Ad oggi, ad esempio, si può partecipare al concorso pubblico per Agente

per esame: diretto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti

per esame e titoli: riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale; volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Per quanto concerne gli altri requisiti, il sito internet della Polizia di Stato rammenta che è fondamentale disporre di:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

efficienza e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel d.m. n. 198/2003 e nel d.P.R. n. 207/2015;

età tra i 18 e i 26 anni.

Ricordiamo anche che i posti da Allievo Agente di Polizia di Stato vengono assegnati su base percentuale a civili, VFP1 e VFP4, e che il numero viene stabilito volta per volta all’interno dei bandi di concorso.

A proposito di bandi di concorso, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente online sul portale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 30 giorni da quello successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le prove da superare

Chiarito quanto sopra, segnaliamo come il concorso per Allievi Agenti di Polizia sia articolato su diverse fasi di selezione.

In particolare, c’è una prova scritta d’esame articolata in 80 domande su vari settori disciplinari, dalla lingua alla matematica, dalla storia all’educazione civica, da svolgere in 60 minuti.

A questa prima prova fa seguito una serie di prove di efficienza fisica, che consistono in una serie di esercizi volti ad accertare il livello di preparazione atletica dei concorrenti. Seguiranno poi gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, volti a valutare l’idoneità psico-fisica dei candidati e il possesso dei requisiti attitudinali e delle qualità che sono indispensabili per l’espletamento delle mansioni di agente. Infine, si procederà con la valutazione dei titoli di servizio.

Il corso di Agente

Coloro che vincono il concorso vengono nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato, e sono invitati a frequentare un corso di formazione della durata di 6 mesi presso una delle Scuole di Polizia che sono dislocate sul territorio italiano.

In caso di superamento del corso, gli Allievi Agenti diventano Agenti in prova, e vengono coinvolti in un periodo di 6 mesi al termine del quale sono nominati Agenti effettivi, con assegnazione a un reparto o a un ufficio, non nella regione di residenza.

Dopo 5 anni di permanenza nel grado di Agente, tramite avanzamento per anzianità, si può diventare Agente scelto. Dopo altri 5 anni di anzianità si consegue il titolo di Assistente e, dopo altri 5 anni, si diventa Assistente capo.

Maggiori informazioni

Chi vuole ottenere maggiori informazioni sulla carriera da poliziotto, può certamente farlo sul sito internet della Polizia di Stato (poliziadistato.it), nella sezione Concorsi.

Qui sarà possibile consultare i requisiti aggiornati per la candidatura, le altre procedure di assunzione oltre ai concorsi, i concorsi in atto e quelli conclusi, le tracce d’esame e la normativa in vigore.