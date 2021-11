I preparativi per la festa di compleanno sono sempre eccitanti e frenetici dal punto di vista organizzativo. Qualunque sia l’età da festeggiare, risulterà emozionante trascorrere questo momento di gioia e condivisione con i nostri amici e parenti più cari (compresi i nostri cani e gatti). I punti fermi di una ricorrenza speciale, quale il nostro compleanno, restano i dolci e le squisitezze da offrire ai nostri ospiti. Di fronte a una tavola imbandita, gli invitati potranno godersi al meglio l’evento e ricorderanno il “dolce” sapore della festa.

Non a caso, vi suggeriamo alcune semplici idee per allestire una tavola di compleanno in perfetta regola con le regole del Bon Ton. Munitevi di carta e penna e annotate tutto senza tralasciare nessun particolare. Ecco i nostri pratici consigli su come un tavolo di compleanno.

Idee per addobbare un tavolo di compleanno

Stile e armonia

Ogni cosa dovrà essere presentata in perfetta armonia. È importante che le decorazioni risultino in sintonia tra loro e con la location prescelta per la cerimonia. Selezioneremo con cura la gamma dei colori per gli allestimenti, l’apparecchiatura e le portate. I colori più adatti sono quelli tenui che non andranno a stonare con l’ambiente e non risulteranno troppo vistosi.

Il gusto dell’apparecchiare

È buona regola dotare la tavola di un sotto-tovaglia che sia resistente e idrorepellente per rimediare a eventuali danni. Dopodiché stenderemo la nostra tovaglia ben stirata, in tinta unita, preferibilmente sui toni del beige o del grigio chiaro.

Facciamo attenzione a non utilizzare una tovaglia bianca, perché il bianco tenderà a “inibire” gli invitati che avranno l’ansia di rovesciare qualcosa e rovinare la festa. I tovaglioli dovranno essere sempre abbinati alla tovaglia. Le tinte forti andranno a caratterizzare solo gli elementi del centro-tavola (composizioni floreali, candelabri, piccoli cesti di frutta disposti sulla lunghezza della tavola).

Evitiamo invece di posizionare un unico centro-tavola, molto più adatto alle cerimonie formali.

In prossimità della tavola principale, allestiremo una tavola di dimensioni ridotte, sulla quale sistemeremo alcuni stuzzichini da consumare in piedi, senza l’uso delle posate. Diamo modo ai nostri ospiti di potersi servire da soli con bicchieri e tovaglioli collocati ordinatamente su comodi punti di appoggio, attorno ai quali, gli stessi invitati potranno sorseggiare del buon vino e conversare amabilmente.

A seconda della stagione in cui si svolgerà la festa, disponiamo sulla nostra tavola alcune e varie decorazioni a tema di stagione, ad esempio, nel periodo autunnale, utilizzeremo rametti, piccole zucche sulle quali dipingere il numero degli anni, oppure qualche pigna di bosco per realizzare degli originali segnaposto.

Mettiamo in risalto il nostro colore preferito e rivestiamo ogni elemento dell’apparecchiatura del colore che ci contraddistingue: nastri per i tovaglioli, messaggi personalizzati sui bicchieri scritti con pennarelli glitter, candele di ogni forma o colore e sottobicchieri realizzati con un semplice panno feltro.

La tavola dei più piccini

Le decorazioni della tavola per il compleanno dei bambini dovrebbero risplendere di tinte sfavillanti. I decori prevedono alcuni elementi indispensabili per creare un vero e proprio tripudio di colori adatto ai più piccoli, mentre per i più grandicelli, potremmo allestire una tavola con un’impronta di tipo internazionale, includendo i piatti delle diverse tradizioni come: pancake, crepe, frittelle, ognuno contrassegnato dalle bandierine dei paesi di provenienza. I classici e fantasiosi palloncini non mancheranno.

Sarà simpatico scrivere i nomi dei piccoli ospiti su ogni palloncino, per poi sistemarlo sulle sedute attorno la tavola; i piccoli si divertiranno un mondo a trovare il proprio posto; Le squillanti trombette, allineate accanto alle posate, daranno quel tocco di euforia in più alla festa.

I piatti di carta a tema, si adatteranno magicamente alla tavola dei più piccini: le scene di pirati, elfi, draghi e principesse raffigurate sui piattini renderanno magico il momento del compleanno e soprattutto, vi verrà risparmiata la fatica del lavaggio.

Eccoci giunti al tanto atteso momento della torta. Potremo presentare una dolce fattoria realizzata con i cupcake a forma di animaletti, biscotti, tortine o pasticcini ricoperti di glassa con al centro, in bella mostra l’età dei piccoli festeggiati. E se il dolce fosse riservato agli adulti? Ebbene, riprendiamo i colori della tavola e sistemiamo la nostra torta di compleanno su di una elegante alzatina in cristallo con attorno le classiche candeline accese, da spegnere tutte d’un fiato affinché si possano realizzare i nostri più bei sogni.