Colosseo, Sangiuliano “Rilanciare l’area salvaguardandone la storia”

ROMA (ITALPRESS) - "L'area archeologica del Colosseo non è né mia o del sindaco ma del mondo intero. I numeri straordinari di visitatori registrati ieri dimostrano quanto quest'area è attrattiva". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in conferenza stampa per annunciare il vincitore del concorso internazionale per la passeggiata archeologica sui Fori.( ITALPRESS). xc3/trl/gsl