TORINO (ITALPRESS) – Prenderanno il via a breve i lavori per la nuova sede dell’istituto di istruzione superiore Curie Levi di Collegno, nell’ex Villa 6 del parco Carlo Alberto dalla Chiesa. E’ stato recentemente firmato, infatti, il contratto tra la Città metropolitana di Torino e la ditta CESAG Srl di Genova, a cui nello scorso mese di luglio era stato aggiudicato l’appalto. Nonostante i noti problemi che il mercato dei materiali edili sta attraversando in questo periodo, la gara non è andata deserta e Città metropolitana ha potuto aggiudicare i lavori in tempi brevi. Alla ditta è stato chiesto di avviare il cantiere entro il mese di ottobre, e la CESAG si sta organizzando per cominciare l’opera nel più breve tempo possibile.

E’ già stato effettuato un primo sopralluogo con la ditta e con i membri dell’ufficio di direzione lavori con l’intento di accorciare i tempi di avvio dei lavori e affrontare le questioni organizzative, e sono in corso i colloqui con gli uffici tecnici della Città di Collegno per definire le modalità di gestione dei percorsi di cantiere all’interno del parco.

Foto: ufficio stampa Città Metropolitana di Torino

(ITALPRESS).