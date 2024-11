Colite ulcerosa, al via una campagna per andare oltre i limiti

MILANO (ITALPRESS) - La vergogna di una malattia cronica che costringe a correre in bagno anche venti volte al giorno. La frustrazione del non essere compreso, ma anche il desiderio e la volontà di andare oltre i limiti della colite ulcerosa. Sono alcune delle emozioni liberate da “Voci di pancia”, campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly con il patrocinio, tra gli altri, di AMICI Italia. L'obiettivo è anche sensibilizzare sulle nuove possibilità terapeutiche per gestire questa patologia. xh7/sat/gtr