ROMA (ITALPRESS) – I Coldplay tornano in Italia con due nuovi appuntamenti il 12 e il 13 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo le sei date italiane tutte sold-out, la band capitanata da Chris Martin torna nel nostro paese per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour con due nuovi concerti nella Capitale.

Il successo dei Coldplay è stato tale in Italia che la band con all’attivo in Italia 69 Dischi di Platino e 13 Oro solo nel nostro Paese, ha visto rientrare nella classifica ufficiale Fimi/Gfk 7 dei 9 album della band

Dopo il tutto esaurito della tournèe europea negli stadi dell’estate 2023 dei Coldplay – culminata ieri sera con la quarta esibizione ad Amsterdam – la band ha annunciato oggi una terza serie di date europee per giugno, luglio e agosto 2024, nell’ambito del loro tour mondiale da record Music Of The Spheres.

Le date comprendono le prime esibizioni in Grecia, Romania e Finlandia, nonchè il primo concerto a Roma dal 2003 e la prima visita a Budapest dal 2008.

