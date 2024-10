ROMA (ITALPRESS) – E’ uscito oggi il decimo album dei Coldplay, Moon Music. Il disco contiene il singolo “WE PRAY” insieme a Little Simz, Burna Boy, Elyanna e TINI, e “feelslikeimfallinginlove”, nominato agli ultimi MTV VMA, che ha raggiunto il numero 1 sia nella classifica airplay del Regno Unito che nella Official Big Top 40. Un terzo singolo, All My Love, viene pubblicato insieme all’album, con un video girato in un karaoke bar di Las Vegas che verrà presentato in anteprima oggi.

Chris Martin ha recentemente pubblicato un video in cui ci racconta il nuovo album: “Penso che questo album possa rappresentare una risposta alle nostre lotte interiori e forse anche a quelle fuori di noi; aiutarci a capire qual è la risposta migliore. E credo che Moon Music voglia dire che forse è proprio l’amore la risposta migliore”.

Moon Music è stato presentato in anteprima mondiale lunedì scorso al Moon Saloon di Moon, nel Wisconsin, seguito da un evento di ascolto mondiale nei cinema martedì e mercoledì.

Per celebrare l’uscita dell’album TikTok e i Coldplay hanno collaborato per creare un’esperienza esclusiva ed interattiva per i fan facendoli sentire protagonisti: possono interagire con i contenuti esclusivi di “Moon Music”, sbloccare funzionalità ed effetti unici. Oltre alla possibilità di essere selezionati per il Fan Spotlight.

Gli utenti possono infatti esplorare i contenuti della band, acquistare prodotti esclusivi sul TikTok Shop (solo negli Stati Uniti) e ottenere uno speciale frame a tema per il profilo.

Per entrare nell’esperienza basta cercare “Coldplay” o “Moon Music” su TikTok, oppure interagire con l’icona video speciale presente nei contenuti del profilo dei Coldplay (@coldplay). Inoltre, i fan possono ottenere la cornice a tema dopo aver completato quattro attività: utilizzare la funzione Aggiungi brano per aggiungere il nuovo singolo All My Love alle loro app di streaming, mettere “Mi piace”, commentare, e creare un video.

