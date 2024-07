ROMA (ITALPRESS) – Giorgio Cogni, leader del trofeo Pirelli Star Rally 4 Top 2024, con la sua Peugeot 208 Rally4 ha trionfato fra le due ruote motrici al Rally di Roma Capitale, gara valida sia per il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR Sparco) che per il Campionato Europeo Rally (FIA ERC). Il pilota piacentino ha preso il comando del rally al primo passaggio sulla durissima prova speciale di Santopadre, sfruttando alla perfezione le doti delle sue Pirelli P Zero RA5A, capaci di garantire le massime prestazioni per tutti i 29 km del tratto cronometrato anche con le elevatissime temperature con cui si è disputato il rally laziale. Il nuovo scratch sulla ripetizione dello stesso tratto cronometrato gli ha poi consentito di allungare di pochi secondi sull’ultimo rivale rimastogli in scia, favorendone così l’errore nel tentativo di tenere il suo passo. Ipotecato il successo nella prima tappa, Giorgio Cogni e il suo navigatore Simone Brachi hanno comunque continuato nei loro scratch anche in quella conclusiva. Con questa vittoria il pilota del team GF Racing si è garantito sia il successo (e il relativo premio in denaro) nel Girone Centro-Sud del Pirelli Star Rally 4 Top che il rafforzamento della sua leadership nella classifica generale stagionale, oltre a rilanciarlo nella corsa a due per la conquista del titolo italiano di categoria. Alle spalle di Cogni, ottima prestazione per “Lucchesi jr” saldamente alle spalle del compagno di team e che ha così conquistato il secondo posto (e relativo premio) di girone e rafforzato il posto d’onore nella classifica generale del monomarca Pirelli, per un podio finale interamente occupato dai piloti in gara con i Pirelli P Zero sia nella classifica valevole per il campionato europeo (grazie all’ungherese Bertalan) che per quello tricolore, in questo caso per merito del sempre più convincente Denis Vigliaturo. Il mantovano l’ha spuntata sul ligure Emanuele Fiore, che ha confermato la buona forma proposta nel precedente Rally Due Valli.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

