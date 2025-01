ROMA (ITALPRESS) – E’ uscito “Mal di te”, il nuovo singolo di Coez, accompagnato dal videoclip ufficiale. “Questi ultimi anni sono stati un bel Volare, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta. Si ritorna a terra con una nuova canzone, di quelle con le lacrime dentro”, così Coez ha accompagnato il video teaser che ha anticipato l’arrivo del suo nuovo brano. “Mal di te” segna il primo passo di un nuovo capitolo della carriera di Coez, che è pronto a tornare con un brano che richiama lo stile che lo ha reso portavoce della sua generazione e simbolo del cantautorato pop italiano. Il videoclip di Mal di tE – una produzione Borotalco TV, per la regia di Marco Proserpio – è ambientato in aeroporto, un luogo ideale per catturare l’atmosfera di movimento e cambiamento che rappresenta questa nuova partenza per Coez; MAL DI TE infatti dà il via ad un anno che lo vedrà protagonista di nuova musica e nuove collaborazioni. Sul finale Coez si dirige verso l’uscita dell’aeroporto, dove ad accoglierlo – a simboleggiare proprio la chiusura di un vecchio capitolo e l’inizio di uno nuovo – compare una scritta che suggerisce l’arrivo nei prossimi mesi di un nuovo progetto. Il videoclip vede l’amichevole partecipazione di Franco126.

Nel brano, scritto da Coez e prodotto da Esseho e Valerio Smordoni, Coez racconta con un tono nostalgico una quotidianità in cui è facile immedesimarsi e ritrovarsi, su una base fortemente strumentale in cui emergono le chitarre e il pianoforte che riportano ad una dimensione puramente pop. L’ambientazione in aeroporto richiama anche il concept del suo album “Volare”, seguito dal joint album con Frah Quintale “Lovebars” (2023), simbolo della ripartenza del cantautore da 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro che nei prossimi mesi è pronto a trasportare il suo pubblico in un nuovo viaggio, introspettivo e sincero.

