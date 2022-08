NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia tennistica sorride grazie a Elisabetta Cocciaretto, vincitrice del suo terzo e decisivo incontro nelle qualificazioni degli US Open, torneo del “Grande Slam” giunto all’edizione n.142 sui campi in cemento dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari). La 21enne marchigiana, n.100 al mondo e al proprio best ranking, accreditata della testa di serie n.9 delle qualificazioni, entra nel main draw del torneo newyorkese grazie al successo contro la statunitense Whitney Osuigwe, n. 316 WTA: 7-6(4) 6-2 lo score conclusivo dopo 1 ora e 33 minuti di partita. Tutti eliminati invece cinque azzurri che nella notte italiana, in match resi ancora più complicati da diverse interruzioni per pioggia, sono scesi in campio nel terzo e decisivo turno di qualificazioni. Si batte fino all’ultimo punto del tie-break decisivo del terzo set ma non riesce a portare a casa la vittoria e la qualificazione Francesco Maestrelli (n.202 ATP), sconfitto dal portoghese Nuno Borges, n.105 al mondo e settimo nel seeding cadetto: 3-6 7-6(4) 7-6(8) il punteggio finale dopo quasi tre ore di gioco. Il 19enne di Pisa è davvero arrivato ad un passo dalla sua prima qualificazione in torneo dello Slam in carriera. Sconfitta anche per Matteo Arnaldi, n.188 nella classifica ATP, che ha ceduto al colombiano Daniel Elahi Galan, n.94 al mondo e seconda testa di serie nel tabellone cadetto, per 6-4 7-6(1). Niente da fare anche per Flavio Cobolli (n.139 ATP), che lotta ma è battuto dal ceco Tomas Machac, n.126 al mondo e testa di serie n.20 delle qualificazioni, per 7-6(7) 5-7 6-1. Disco rosso per Franco Agamenone (n.109 al mondo e decimo nel seeding), eliminato dallo svizzero Alexander Ritschard, n.185 nel ranking, per 6-2 2-6 6-4. Il veterano azzurro Andreas Seppi, n.196 del ranking ATP, non riesce a segnare l’ennesimo record della sua lunga e fortuna carriera, stoppato al match decisivo dall’argentino Facundo Bagnis, ottava testa di serie delle qualificazioni e n.106 ATP, vincente per 7-5 6-2. La giornata conclusiva delle qualificazioni si era aperta con le sconfitte di Raul Brancaccio e Riccardo Bonadio.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com