TORINO (ITALPRESS) – CNH Industrial ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali i valori del bonus che sarà erogato nelle buste paga di febbraio a una parte dei dipendenti italiani del Gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) di CNH Industrial in Italia. Come indicato dal Ccsl, i risultati variano a seconda delle performance realizzate da ogni singola unità produttiva così come misurate dal sistema WCM (World Class Manufacturing). Nel 2020, quattro stabilimenti di CNH Industrial in Italia coinvolti nel programma WCM (World Class Manufacturing) hanno raggiunto o superato il livello minimo di recupero dell’efficienza che dà diritto all’erogazione del bonus. Si tratta di Brescia Mezzi Speciali (veicoli antincendio), Foggia (motori), Lecce (macchine movimento terra) e Piacenza (mezzi cava/cantiere). La media dei risultati di efficienza produttiva di tutti gli stabilimenti di CNH Industrial in Italia si è attestata al di sotto del livello minimo contrattuale necessario per consentire l’erogazione del premio WCM al personale non appartenente ai siti produttivi.

(ITALPRESS).