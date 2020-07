ROMA (ITALPRESS) – Studi recenti evidenziano la necessità di accelerare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici.

P&G ha già tra i suoi obiettivi quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica derivanti dalle sue attività entro il 2030 e molte altre aziende stanno assumendo impegni simili.

Il prossimo giovedì 16 luglio alle 14, National Geographic e P&G riuniranno esperti e attivisti ambientali per discutere insieme del potere della natura come soluzione ai cambiamenti climatici, per ascoltare, imparare e amplificare le voci più significative. E per rafforzare le azioni necessarie ad affrontare questi mutamenti a livello globale. Nell’occasione, David Taylor, Ceo di Procter & Gamble, annuncerà inoltre un nuovo e ambizioso impegno di P&G per il clima.

