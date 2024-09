Clima, Mattarella “Conseguenze nefaste dai nostri ritardi”

BONN (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Esiste l'urgenza di una transizione energetica che sia concreta, pragmatica, sostenibile ed efficace". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Campus delle Nazioni Unite di Bonn a un seminario sul cambiamento climatico. "Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell'ambiente e del cambiamento climatico, opponendo artificiosamente fra loro le ragioni della gestione dell'esistente a quelle del futuro dei nostri figli e nipoti. Inadeguato perché - ha aggiunto - abbiamo pensato di poterlo affrontare procedendo in ordine sparso, con risposte ordinarie, con strumenti obsoleti. E invece è soltanto attraverso la cooperazione tra Stati, obiettivi condivisi e risorse straordinarie possiamo imprimere l'indispensabile accelerazione alla lotta al cambiamento climatico e alla transizione energetica globale", ha spiegato Mattarella, sottolineando che "Germania e Italia insieme possono dare un esempio concreto di responsabilita' e cooperazione". fsc/mrv (Fonte video: Quirinale)