Clima, il covid ha ucciso la voglia di manifestare

Gli attivisti di Fridays For Future sono tornati nelle piazze a scioperare contro il cambiamento climatico. I ragazzi di Radioimmaginaria sono andati a Piacenza, a una delle manifestazioni che si sono tenute in Italia, per chiedere ai loro coetanei quanto forte sia ancora la spinta a manifestare dopo l'interruzione degli scioperi in presenza a causa della pandemia. abr/gtr