CLEVELAND (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cleveland continua a correre. Anche Washington (18esima sconfitta nelle ultime 19 gare) cede ai Cavs, 115-105 il finale, che restano così la miglior squadra della Lega con un bilancio di 22-4. Darius Garland (24 punti e 8 assist), Jarrett Allen (21 punti e 11 rimbalzi) e Donovan Mitchell (20 punti) mettono il timbro su una vittoria che mantiene Boston dietro, in una Eastern Conference dove Philadelphia continua ad annaspare: ko contro Indiana (121-107, 32 punti e 11 assist per Haliburton) e Joel Embiid fuori causa nel primo tempo per la frattura del naso dopo un colpo ricevuto da Mathurin: stagione fin qui da dimenticare per il centro di origine camerunense, che era appena alla sua sesta partita. Torna al successo Chicago, che supera Charlotte 109-95 nel segno di Giddey (17 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) e Dosunmu (19 punti).

A Ovest l’alternativa più credibile a OKC resta Memphis, che consolida il secondo posto centrando la quarta vittoria di fila: battuti i Nets 135-119 con 28 punti e 10 assist di Morant e 21 punti di Bane. Per i Grizzlies si tratta anche del decimo successo in undici partite. Nonostante un Nikola Jokic meno incisivo del solito (16 punti e 7 rimbalzi), Denver la spunta sui Clippers (120-98) mentre i Lakers, privi di LeBron James, affondano sotto i colpi di Minnesota: 97-87 per i Wolves dove brillano Anthony Edwards (23 punti) e Julius Randle (21 punti). Anthony Davis (23 punti e 11 rimbalzi) prova a salvare i gialloviola ma non basta a evitare l’ottavo stop in 11 gare. Il tandem Booker-Durant (34 punti il primo, 30 il secondo, 8 assist a testa) guida Phoenix nel 134-126 su Utah che interrompe una striscia negativa che durava da tre match mentre i due liberi a 2″1 dalla sirena di Victor Wembanyama (28 punti complessivi) fanno la differenza nel successo di San Antonio su Portland per 118-116, rimontando da -17.

– foto Ipa Agency –

