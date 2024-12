ROMA (ITALPRESS) – Vittoria ampia e meritata per Cleveland nel big match con Denver nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sospinti dai 28 punti di Mitchell, top-scorer dell’incontro, i Cavaliers mettono al tappeto i Nuggets per 126-114 sul parquet casalingo del Rocket Mortgage FieldHouse e legittimano il primato a Est. Al quintetto del Colorado non basta un’altra tripla doppia di Jokic. A Ovest, invece, la vetta appartiene sempre a Oklahoma City Thunder che, in versione corsara, travolge a domicilio i Toronto Raptors per 129-92 sfruttando la vena realizzativa di Gilgeous-Alexander e Williams, a referto rispettivamente con 30 e 20 punti. Tutto facile in trasferta anche per i Dallas Mavericks, che violano l’impianto dei Washington Wizards per 137-101 con 46 punti complessivi firmati dalla coppia Irving-Doncic (quest’ultimo in tripla doppia). New York Knicks a valanga al Madison Square Garden: a cadere, con un perentorio 125-101, sono i Charlotte Hornets, che soffrono in primis la ‘mano caldà di Towns, autore di 27 punti contro i 26 di Miller, il più prolifico tra gli ospiti. Successo in volata dei New Orleans Pelicans, che piegano per 126-124 la resistenza dei Phoenix Suns con 29 punti di Ingram e 25 di McCollum (28 di Booker per il team dell’Arizona). Privi di Curry e Green, i Golden State Warriors fanno festa davanti ai loro tifosi superando gli Houston Rockets per 99-93 con 33 punti di un immarcabile Kuminga e 23 di Wiggins. Colpo esterno dei Chicago Bulls, che espugnano per 139-124 la tana dei San Antonio Spurs: a a far pendere la bilancia in favore della franchigia dell’Illinois è Vucevic, capace di contribuire alla causa con un bottino di 39 punti. Affermazione interna, infine, per i Memphis Grizzlies, che si impongono per 115-110 sui Sacramento Kings nonostante i 26 punti di DeRozan e i 23 di Monk (18 di Bane tra i padroni di casa).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

