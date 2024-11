CLEVELAND (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Trae Young sfodera una prestazione da 20 punti e 22 assist (massimo in carriera), trascinando Atlanta all’impresa: 135-124 al Rocket Mortgage FieldHouse, secondo ko stagionale per Cleveland, il primo davanti al proprio pubblico. Gli Hawks si godono anche Hunter (26 punti) e Johnson (22 punti) oltre alla prima scelta assoluta del draft Risacher (17 punti), stavolta ai Cavs non bastano Mitchell (30 punti) e Mobley (22 punti e 13 rimbalzi). Dietro ne approfitta Orlando, ancora senza Banchero ma in serie positiva da 4 partite (133-119 su Chicago, 31 punti per Suggs e 24 per Caldwell-Pope), non New York che sbatte contro Dallas (129-114) nonostante 37 punti di Brunson e 25 punti e 14 rimbalzi di Towns. In assenza di Doncic e Thompson è Kyrie Irving (23 punti) a prendersi sulle spalle i Mavs, quattro successi nelle cinque gare giocate senza lo sloveno. Miami in rimonta su Charlotte (98-94, 27 punti di Herro), terza vittoria consecutiva per Indiana (121-114 su Portland con 29 punti di Siakam, 28 di Haliburton e 24 di Mathurin). A Ovest fari puntati sul Chase Center: Golden State, senza Curry, cede 105-101 a Oklahoma City dove Gilgeous-Alexander firma 35 punti e Dortz stoppa Wiggins nel finale, negandogli il canestro del pari. Thunder in serie positiva da tre partite e in testa alla Conference davanti a Houston, brava a spuntarla all’overtime su Philadelphia (122-115): sugli scudi Jalen Green (41 punti) e Sengun (22 punti e 14 rimbalzi), il solo Maxey (39 punti) non è sufficiente a salvare i Sixers, privi di Embiid e George e con un disastroso bilancio di 3-14. La miglior prestazione stagionale di Smart (25 punti) permette a Memphis di battere Detroit 131-111: Simone Fontecchio si consola con 18 punti (7/9 dal campo con 3/5 da tre e 1/1 ai liberi), due rimbalzi, un assist, una stoppata e due palle perse in 22 minuti. Dopo 4 vittorie San Antonio si ferma contro i Lakers (101-119): Wembanyama chiude con 20 punti e 10 rimbalzi, sull’altro fronte Davis fa 19+14, in tripla doppia LeBron James (16+10 oltre a 11 assist). Denver resta aggrappata a Nikola Jokic (30 punti, 10 rimbalzi e 7 assist nel 122-103 su Utah), Phoenix prova a fare lo stesso con Booker (31 punti) e Durant (30 punti) ma non evita la settima sconfitta nelle ultime nove gare (117-127 contro i Nets), stessa situazione per Minnesota (104-115 per mano di Sacramento). Harden (43 punti) guida i Clippers nel 121-96 su Washington (13esimo ko di fila), primo successo esterno per Toronto, 119-93 nella tana dei Pelicans con 24 punti a testa di Agbaji e Battle.

