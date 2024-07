Claudia Conte “Rimettere al centro i giovani”

ROMA (ITALPRESS) - "È urgente parlare dei ragazzi: dobbiamo rimettere al centro i giovani, altrimenti non c'è futuro". Lo ha detto Claudia Conte, autrice de "La voce di Iside", intervistata da Claudio Brachino per l'agenzia Italpress. "Troppi sono gli episodi che ci fanno inorridire, pensiamo agli stupri di Caivano e di Palermo, alle baby gang a Milano, ma anche ai tanti ragazzi che entrano in vortici di criminalità e di droga. Dobbiamo aiutarli, dobbiamo avvicinarci a loro con l'arte e la cultura", ha ribadito. "La voce di Iside" è "dedicato alla Generazione Z, che spesso viene criticata e giudicata e mai ascoltata, compresa o aiutata. Chiunque ha un figlio, un fratello oppure amici più piccoli: dobbiamo trasmettere loro il senso di responsabilità". xi2/sat/gsl