ROMA (ITALPRESS) – Il panorama dell’urbanistica e della governance si arricchisce con la pubblicazione di “Città Generative”, l’ultimo lavoro di Giancarlo Bellina, presidente di B2G Sicily. In questo libro innovativo, Bellina approfondisce i concetti di co-governance e amministrazione condivisa, presentandoli come chiavi fondamentali per ripensare lo sviluppo urbano in un’ottica di maggiore sostenibilità e inclusività.

Il volume offre una visione critica e costruttiva su come le città possano evolvere per rispondere alle sfide contemporanee, proponendo modelli di collaborazione dinamica tra le istituzioni pubbliche, la società civile e le imprese private. Bellina enfatizza l’importanza di un approccio integrato che superi le tradizionali separazioni tra i vari attori del processo urbano, promuovendo una sinergia capace di generare valore condiviso e migliorare la qualità della vita urbana.

“La città – sottolinea Bellina – deve tornare a essere il luogo privilegiato dello sviluppo umano, basato su valori non solo economici ma anche sociali, culturali e ambientali. La generatività rappresenta la nuova frontiera per un vivere urbano più sostenibile e felice. È tempo di adottare un modello di città che non solo risponda alle esigenze del presente, ma che sappia anticipare e modellare il futuro, attraverso una gestione partecipativa e innovativa”.

“Città Generative” non è solo un manuale per urbanisti e amministratori, ma un invito a tutti i cittadini a partecipare attivamente alla costruzione di un ambiente urbano che rifletta le loro aspirazioni e bisogni. Con uno stile accessibile e una proposta concreta, Bellina offre strumenti e idee per un cambiamento positivo che possa fare la differenza nelle nostre comunità.

Il libro è disponibile in tutte le principali librerie e online, ed è accompagnato da prossimi eventi e incontri con l’autore per approfondire i temi trattati e stimolare il dibattito sul futuro delle città.

