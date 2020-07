Città dei Motori. Museo Alfa Romeo, Ardizio “Oro nero del Made in Italy”

“Arese è un luogo fondamentale per noi, non solo perché vi ha sede il museo - spiega ad Italpress Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Storico Alfa Romeo -, ma anche perché è conosciuta come la casa di Alfa Romeo e uno degli aspetti fondamentali di questo marchio e dell’attività del museo, che trovano in Città dei Motori uno degli alleati più importanti e uno dei circuiti fondamentali per portare avanti la cultura del Made in Italy”. tvi