Citroën festeggia un secolo in Italia

MILANO (ITALPRESS) - Citroen festeggia 100 anni in Italia. Era il 1924 quando André-Gustave Citroën acquistò un terreno in via Gattamelata, a Milano, per dare vita alla prima filiale italiana. Iniziò così un legame profondo tra il marchio francese e il Bel Paese, che si snoda lungo 100 anni contraddistinti da innovazioni tecnologiche e successi sportivi. Per una settimana un folto pubblico di appassionati ha potuto rivivere questo secolo al Dazio Levante, con un percorso museale realizzato insieme al Centro di Documentazione Storica Citroën. Una mostra che ha raccontato curiosità, costume, fatti correlati allo sviluppo della Marca e a quello storico e sociale d’Italia attraverso i modelli Citroën più famosi, oltre a immagini e materiale d’ogni epoca, normalmente custodito presso l’Archivio Storico Citroën di Sinalunga, nel Senese. Giovanni Falcone, Managing Director di Citroen Italia. tvi/mrv