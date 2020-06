Proseguendo per il quarto anno la sua collaborazione con la Marca Rip Curl Citroën presenta la nuova serie speciale C3 Aircross Rip Curl. Un incontro naturale tra 2 Brand che si uniscono per offrire prodotti creativi e tecnologici. SUV dal carattere unico, il più abitabile e modulabile del segmento, C3 Aircross è diventato un protagonista nel mercato e ha già conquistato quasi 290.000 clienti in Europa.

Collaborando ancora una volta con Rip Curl, un riferimento per il surf fin dal 1969, Citroën vuole rafforzare lo spirito d’avventura di C3 Aircross con una versione unica che esprime uno stile di vita dinamico orientato all’avventura. La serie speciale Rip Curl offre tutto lo stile a cui aggiunge una ricca dotazione basata sulla versione top di gamma, Shine, arricchita con numerosi equipaggiamenti al servizio del comfort che comprendono barre al tetto black, protezioni anteriori e posteriori e, in esclusiva su questa serie speciale, cerchi in lega 16″ Matrix Black e tetto Pearl Black. Questa versione si caratterizza per un forte contrasto tra la tinta della carrozzeria e la parte superiore del veicolo totalmente nero, completato da vetri e lunotto posteriori oscurati e da cerchi in lega neri.

Un insieme abbinato agli inserti di colore vivace del Pack Color Rip Curl Anodised Ocre che si ritrovano sui profili dei proiettori, sui bordi esterni dei coprimozzo e sulle calotte dei retrovisori. Questa tinta ocra, intensa ed energizzante, ispirata alle dune di sabbia e al sole del mondo del surf, ravviva la silhouette e suggerisce la freschezza dell’oceano. Un’espressione rafforzata dalla personalizzazione specifica grazie a un badge grafico che richiama il movimento di un’onda sulle porte anteriori, associato al logo della Marca Rip Curl. Per soddisfare i gusti di ognuno, questa serie speciale proposta nella tinta Platinum Grey è disponibile anche con altri 3 colori di carrozzeria: Steel Grey, Pearl Black e Natural White. A bordo offre un ambiente specifico Rip Curl valorizzato da un tessuto tecnico specifico grigio Terpa. Lo stile dei sedili è caratterizzato da una decorazione grafica a righe che amplificano il comfort a bordo. I sedili sono impreziositi da impunture bianche e nella parte superiore dello schienale da una fascia ocra che richiama i tocchi di colore degli esterni. Una tinta che si ritrova anche sui tappetini specifici decorati con il logo Rip Curl.

L’ambiente interno offre comfort mentre il tocco color ocra porta la freschezza e l’energia proprie degli sport all’aria aperta. I sedili sono equipaggiati su questa serie speciale di un bracciolo centrale per una postura ancora più confortevole. Una serie speciale che offre di più per semplificare la vita di tutti i giorni per un’esperienza a bordo serena e piacevole, offrendo Pack Auto che comprende climatizzatore automatico, tergicristallo anteriore automatico e retrovisore interno elettrocromatico. Navigazione Citroën Connect Nav 3D su TouchPad 7″ che include il servizio di navigazione TomTom, il riconoscimento vocale, i servizi connessi (informazioni sul traffico, stazioni di servizio, parcheggi, meteo). Funzione Mirror Screen compatibile con Android Auto e Apple Car PlayTM che permette di utilizzare i contenuti multimediali e le applicazioni compatibili del proprio smartphone in tutta sicurezza direttamente dal TouchPad 7″. Citroën Connect Box con Pack SOS e assistenza inclusi.

Active Safety Brake: questo sistema di frenata d’emergenza limita il rischio di collisione. Funziona a partire da 5km/h con oggetti fissi o mobili e con i pedoni. Se non rileva alcuna reazione da parte del conducente dopo l’allerta rischio di collisione, il sistema frena automaticamente il veicolo. Pack City che include alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e i sensori di parcheggio posteriori per facilitare la vita nel quotidiano e le manovre in città. Sedili posteriori scorrevoli. Ordinabile in Francia a partire dal 1° giugno 2020 arriverà successivamente in Italia.

(ITALPRESS).