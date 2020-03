Elettrica, compatta e accessibile a tutti. È la nuova Ami – 100% ëlectric di casa Citroën, derivata direttamente da Ami One Concept presentata al Salone di Ginevra nel marzo 2019. Ami – 100% ëlectric è un quadriciclo leggero in grado di viaggiare fino a 45km/h e beneficia di un’autonomia che arriva a 70 chilometri, una distanza quotidiana ampiamente superiore alla distanza media dei tragitti urbani e periurbani. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, situata sotto al pianale, si ricarica facilmente con il cavo elettrico previsto a bordo, posizionato nella portiera lato passeggero. Dopo aver collegato il cavo, sono sufficienti 3 ore per una carica completa con una presa comune da 220 V o può essere ricaricato anche ad una colonnina pubblica o ad una Wall Box con un cavo specifico. Con 2,41 m di lunghezza, 1,39 m di larghezza e 1,52 m di altezza l’auto è agile per l’uso quotidiano in città grazie al suo diametro di sterzata ideale (7 m) e soprattutto è facile da parcheggiare viste le dimensioni compatte. Comfort anche a bordo con il tetto panoramico di serie che offre grande luminosità all’abitacolo e grazie ai 2 sedili posti fianco a fianco.

Ogni angolo viene sfruttato al massimo con vani porta-oggetti distribuiti in modo razionale nell’abitacolo e i designer hanno ricavato una nicchia ai piedi del passeggero, per riporre un bagaglio dalle dimensioni da “cabina” e un’altra zona d’alloggiamento nella parte posteriore. Facile da personalizzare, Ami si declina in 7 diverse versioni. All’interno del kit sono presenti elementi decorativi funzionali: rete centrale di separazione, rete di contenimento da fissare sulla portiera, tappetini, vano portaoggetti sulla parte superiore della plancia, appendi-borsa, supporto per smartphone, DAT@MI (connect-box) connesso all’applicazione My Citroën per ritrovare sullo smartphone tutte le informazioni essenziali relative ad Ami. Quattro le tonalità principali: My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange, My Ami Khaki. Un livello di personalizzazione ancora più elevato propone 2 pack: My Ami Pop, con personalizzazione Orange e dallo stile giovane, divertente e sportivo, con spoiler posteriore e My Ami Vibe di colore grigio, con accessori di gamma superiore, elegante e grafica, che integra le decorazioni del tetto in aggiunta agli adesivi.

Ami – 100% ëlectric è anche digitale con l’applicazione mobile My Citroën attraverso il modulo connesso DAT@MI. L’applicazione permette al conducente di accedere in qualunque momento con il suo smartphone alle informazioni principali di Ami, come autonomia, stato di carica e tempo rimanente per una carica al 100%, chilometraggio, avvisi di manutenzione e appuntamento in post vendita. L’applicazione facilita anche l’individuazione delle colonnine di ricarica pubbliche più vicine. Pensata come alternativa al trasporto pubblico (bus, tram, metro) e agli altri mezzi di trasporto individuali come le 2/3 ruote (bici, scooter o monopattino), l’auto può essere guidata da persone di tutte le fasce d’età, a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM (il patentino per motori inferiori a 50 cm3). Citroën introduce una grande novità proponendo una soluzione di mobilità elettrica con un posizionamento di prezzo inedito fino a questo momento, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente: Il noleggio lunga durata, per coloro che hanno un’esigenza permanente, che siano privati o professionisti, e vogliano il primo, secondo o terzo veicolo della famiglia.

È l’offerta ideale per disporre di un mezzo per andare al lavoro, per i ragazzi, per i brevi spostamenti dei senior o degli imprenditori. A titolo di esempio ed esclusivamente per il solo mercato francese: 19,99€/mese (versione Ami Ami; LLD 48 mesi, anticipo 2.644 €, bonus ecologico di 900 € IVA inclusa, non compresa l’assicurazione). Oppure il car sharing per 1 minuto, 1 ora, 1 giorno, in collaborazione con partner dedicati secondo l’implementazione dell’offerta. Un’altra particolarità di questo oggetto di mobilità riguarda la possibilità di effettuare al consegna delle chiavi al cliente anche a domicilio. Alternativamente la consegna potrà avere luogo nei punti dedicati La Maison Citroën e presso le concessionarie Citroën aderenti. L’apertura degli ordini è prevista per il 30 marzo in Francia, e qualche mese dopo in Spagna, Italia, Belgio, Portogallo e Germania. Le prime consegne ai privati sono previste in giugno in Francia. Il car-sharing al volante di Ami inizierà nella primavera a Parigi, con versioni contrassegnate dal logo “Free2Move”.

(ITALPRESS).