ALBA (ITALPRESS) – Alberto Cirio è stato riconfermato alla presidenza della Regione Piemonte. Il candidato del centrodestra secondo le proiezioni è in netto vantaggio con il 53,8% su Gianna Pentenero del centrosinistra, ferma al 34,7%. Seguono Sarah Disabato al 9% e Francesca Frediani all’1,5%.

Pentenero ha chiamato Cirio per congratularsi. Un breve colloquio tra i due, mentre Cirio è ancora nei suoi uffici ad Alba, nel corso del quale Pentenero ha ammesso la sconfitta, complimentandosi con il governatore e dicendosi comunque soddisfatta del risultato del centrosinistra.

“Questo risultato dimostra la bontà del tuo lavoro, e si inserisce in una giornata straordinaria per Forza Italia, che è il terzo partito”, dice Antonio Tajani, leader di Forza Italia, nel corso di una telefonata con Alberto Cirio.

Al governatore anche un messaggio della presidente uscente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola: “Caro Alberto, congratulazioni per questo risultato importante e per la tua rielezione. Un caro saluto e a presto, Roberta Metsola”.

“Insieme alla coalizione faremo le valutazioni, ma senza particolari preoccupazioni”. Così Alberto Cirio, rieletto presidente della Regione Piemonte, parlando nel suo comitato elettorale sugli equilibri tra i partiti che lo sostengono che rispetto al 2019 sono radicalmente mutati, e delle conseguenti ricadute per la composizione della giunta. “Si chiama democrazia rappresentativa, in Italia, quindi è evidente che deve rappresentare gli equilibri all’interno delle coalizioni su cui naturalmente è necessario attendere, per adesso abbiamo i dati complessivi sulla figura del presidente e dei candidati presidenti” aggiunge.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).