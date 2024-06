ROMA (ITALPRESS) – Alberto Cirio verso la conferma alla presidenza della Regione Piemonte con oltre il 50% delle preferenze mentre Gianna Pentenero si attesta attorno al 35%. Questi i dati emersi dalle prime proiezioni realizzate dal Consorzio Opinio Italia per Rai, per le elezioni regionali in Piemonte, con il 6% di copertura del campione. In particolare, in Piemonte, secondo le proiezioni, il governatore uscente Cirio raggiungerebbe il 53% mentre risulta distaccata la candidata del centrosinistra Pentenero al 35,4%. A seguire Sarah Disabato 9,1% e Francesca Frediani 1,4%.

Per le elezioni amministrative, invece, secondo le proiezioni Rai, a Firenze la candidata del centrosinistra Sara Funaro si attesta al 41,6% mentre Eike Schmidt per il centrodestra al 32,5%. Seguono Stefania Saccardi 6,1% e Cecilia Del Re 6%.

A Bari, secondo le proiezioni (copertura campione 7%), è avanti il candidato sostenuto dal Pd Vito Leccese con il 46%, seguito da Fabio Romito del centrodestra al 32,4%. Poi il candidato M5S Michele Laforgia 20,7% e infine Nicola Sciacovelli 0,6%.

Al comune di Cagliari le prime proiezioni (copertura campione 8%) danno avanti il candidato del centrosinistra Massimo Zedda al 58,6%, che stacca di oltre 20 punti Alessandra Zedda, sostenuta dal centrodestra, al 35,8%. A seguire Giuseppe Farris 2,5% e

Claudia Ortu 1,9%.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).