SCUOLA FORMAZIONE FORMONT, CIRIO DOCENTE PER UN GIORNO

Una lezione frontale agli studenti della scuola di formazione professionale Formont. L’ha tenuta oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nella sede centrale dell’istituto all’interno del parco La Mandria a Venaria Reale. Il Governatore ha parlato di Unione Europea, territorio e del ruolo cruciale dei percorsi formativi come quelli organizzati dal Formont.

La scuola professionale è nata nel 1984 proprio per iniziativa della Regione Piemonte, che ha continuato a investire sul progetto aprendo nuove sedi e aumentando i corsi disponibili. Attualmente gli studenti possono scegliere tra undici corsi che vanno dai servizi di ristorazione passando per l’agricoltura fino ai percorsi socio-assistenziali. A questo si uniscono anche dei progetti finanziati dalle istituzioni europee.

Il presidente della regione Piemonte ha esortato i ragazzi a “viaggiare, istruirsi e arricchirsi”, grazie alle possibilità offerte dai progetti europei: “una libertà di movimento che prima non c’era”. Cirio ha poi sottolineato l’importanza dei percorsi scolastici proposti agli studenti dell’istituto, che mirano a una futura entrata nel mondo del lavoro, facendo pratica già all’interno dei laboratori.

Dopo l’intervento in aula il presidente della Regione ha visitato le cucine e i laboratori dell’istituto assieme al consigliere regionale Andrea Cerutti. Gli studenti dell’alberghiero hanno poi dato prova delle loro capacità con un menu completo a base di pesce.

