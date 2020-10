“A distanza di due anni dalla registrazione, posso dire che aver creduto nei valori territoriali e culturali che il cioccolato di Modica esprime e rappresenta, e’ stata la scelta vincente. I produttori di cioccolato di Modica sono decuplicati; sono stati ampliati i canali distributivi e di vendita; il cioccolato di Modica e’ entrato nella composizione di altri prodotti, esaltandone la qualita’ nell’indicazione in etichetta. Alle realta’ artigianali si affianca la grande distribuzione sia italiana che estera, ed infine – ma non per ultimo – il cioccolato di Modica e’ diventato un importante volano di turismo e commercio per la zona, la Sicilia e l’Italia tutta. Da parte nostra vi e’ la forte consapevolezza delle potenzialita’, del valore economico e culturale del Cioccolato di Modica e della relativa realta’ territoriale”. Lo ha dichiarato la ministra Teresa Bellanova intervenendo all’Istituto Poligrafico dello Stato a Roma alla Presentazione del Francobollo dedicato al Cioccolato di Modica Igp, ad oggi l’unico cioccolato registrato e tutelato nell’Unione Europea.

“Insieme alle Istituzioni, il Consorzio di tutela – ha proseguito Bellanova – sara’ un altro degli strumenti che consentira’ a Modica, ai produttori di cioccolato, alla Sicilia di potenziare e moltiplicare le iniziative volte alla promozione di questo prodotto in tutto il mondo e alla tutela e protezione del suo nome contro ogni tentativo di evocazione e imitazione. Non e’ certo un caso se oggi siamo qui, ospiti dell’Istituto Poligrafico dello stato, a celebrare l’emissione di questo francobollo, perche’ si possa con forza testimoniare anche attraverso questi strumenti il valore e la conoscenza di questo prodotto in Italia e nel mondo”. “Ho da poco firmato – ha ricordato la Ministra – la modifica al decreto che consente anche a questa filiera di poter procedere al riconoscimento ed incarico del Consorzio ai sensi di legge. E voglio sottolineare come abbia accompagnato con professionalita’ ed impegno tutto il percorso sin qui realizzato”.

