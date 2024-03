Ciocca “Le politiche monetarie della Bce un cappio per l’economia”

MILANO (ITALPRESS) - "Non dobbiamo perdere di vista che il 40% dell'inquinamento mondiale è fatto da Cina e India. Se continui a mettere nello zaino dei cittadini europei mattoni ambientali ma quei mattoni non li porti anche nell'altra parte del mondo che realmente inquina, crei una concorrenza sleale. Così si avvantaggia lo spostamento di produzioni dall'Europa alla Cina e all'India. Per abbassare l'inquinamento dobbiamo riportare le produzioni in Europa". Lo ha detto Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. Recentemente, per protesta, Ciocca ha tirato fuori un cappio davanti alla presidente della Bce, Christine Lagarde. "Il cappio – ha affermato - è la cosa più semplice per spiegare l'effetto di queste politiche monetarie nei confronti di cittadini, famiglie e imprese. L'aumento dei tassi d'interesse sta strozzando le famiglie e l'economia, come il cappio che ho mostrato alla presidente della Bce. Queste politiche sono sbagliate perché ci hanno raccontato che l'aumento dei tassi d'interesse serviva per calmierare l'inflazione. Gli aumenti di tassi d'interesse – ha continuato - agiscono solo sulla domanda ma l'aumento dell'inflazione non è dettato dalla domanda. Cosa fa oggi alzare il valore di un prodotto? La carenza di forniture. Sono le politiche europee che in questi anni hanno ridotto le forniture. Se con una domanda in riduzione agisci sul costo del denaro, come ha fatto la Bce, strozzi la gente".