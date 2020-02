Il nuovo GLA completa l’attuale generazione di compatte Mercedes-Benz come ottavo modello della gamma. Al tempo stesso segna il punto di accesso alla fortunata famiglia di SUV del marchio. Mostra un carattere molto più forte del modello precedente: Nuovo GLA misura in altezza 1.611 millimetri (1.616 con mancorrente), vale a dire oltre 10 centimetri in più del suo predecessore. La posizione più alta dei sedili, tipica dei SUV, garantisce anche maggiore spazio per la testa nel vano anteriore. Anche lo spazio per le gambe nel vano posteriore è cresciuto parecchio, nonostante GLA abbia perso un centimetro e mezzo in lunghezza. Gli elementi di design tipici della guida offroad sono il frontale verticale, gli sbalzi corti davanti e dietro e i cladding protettivi su tutti i lati. I modelli 4Matic dispongono di serie del pacchetto tecnico Offroad, che comprende un programma di marcia in più, l’ausilio alla marcia in discesa, un’animazione offroad nel display multimediale e, in abbinamento ai fari Multibeam Led, una speciale funzione di illuminazione per la guida in fuoristrada. Il baby SUV della Stella debutta con cinque versioni tailor made, realizzate su misura per il mercato italiano. Executive/Business: già dalla versione d’ingresso, GLA si presenta con una dotazione di serie estremamente ricca e completa che si distingue per i cerchi in lega da 17 a dieci razze, il roofrailsin alluminio, i fari alogeni con luci diurne a Led, la telecamera posteriore, Eco start/stop, dispositivo di assistenza alla frenata attivo, sistema antisbandamentoattivo, MBUX, HotspotWifi, Radio Digitale, Display guidatore e display centrale da 7″, Touchpad, predisposizione car sharing privato e pacchetto vano di carico. Gli interni sono caratterizzati da sedili anteriori regolabili manualmente con rivestimenti in pelle sintetica Artico/tessuto e inserti in carbon look chiaro. La versione Business, aggiunge il MirrorPack e smartphone integration. Sport: aggiunge agli equipaggiamenti dell’Executive i cerchi in lega da 17″ ottimizzati a 5 doppie razze verniciati in argento vanadio, i fari Led High performance, la mascherina del radiatore con lamella singola verniciata color argento e inserto cromato e i listelli sulla linea di cintura color cromo argentato. Sedili Comfort Pelle sintetica Artico/tessuto con regolazione dell’inclinazione e della profondità del cuscino, bocchette di ventilazione con cornice cromata cielo in tessuto nero e portellone posteriore Easy-pack. Sport Plus: dona un tocco di sportività in più alla versione Sport, sottolineata dai cerchi in lega da 18″ ottimizzati a 5 doppie razze, la protezione paracolpi anteriore e posteriore cromata lucida, i rivestimenti delle porte in nero zigrinato con inserto decorativo cromato e le Mascherine dei terminali di scarico a vista. Un upgrade anche sul fronte del comfort grazie alla disponibilità di serie del climatizzatore bizona. Premium: gli elementi distintivi del kit aerodinamico Amg caratterizzano la versione più esclusiva della gamma con cerchi in lega Amg da 19″ a 5 doppie razze, vetri oscurati, mascherina del radiatore Matrix con pin cromati e assetto ribassato con sterzo diretto. Un fil rouge che prosegue negli interni con i sedili sportivi, il volante in pelle nappa a tre razze e la pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo. Prezzi a partire da 38.270 euro per GLA 200 d Automatic Executive.

