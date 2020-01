Ci saranno cinque atleti azzurri nel main draw della prova di spada maschile del Grand Prix Fie di Doha. E’ questo l’esito della prima giornata svoltasi sulle pedane qatariote e che è stata dedicata alla fase di qualificazione della gara maschile. A raggiungere l’unico azzurro già ammesso di diritto al main draw, Andrea Santarelli, è stato, immediatamente dopo la fase a gironi, Gianpaolo Buzzacchino. Ad aggiungersi, invece, uscendo indenni dal tabellone ad eliminazione diretta, sono stati Gabriele Cimini, Lorenzo Buzzi e Valerio Cuomo. Si è conclusa invece l’esperienza a Doha per Enrico Garozzo, sconfitto dallo svizzero Elia Dagani per 15-11, per Andrea Russo, eliminato per 15-12 dal polacco Antkiewicz, per Federico Vismara, superato 15-10 dall’altro portacolori svizzero Bayard, e per Davide Di Veroli, battuto col punteggio di 15-12 dal russo Gusev. Stop invece dopo la fase a gironi per Daniel De Mola e Tahar Ben Amara.

