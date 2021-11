Cinque schermi per ogni famiglia, il web cambia la televisione

Cinque schermi per ogni famiglia, il web cambia la televisione

Sono 120 milioni gli schermi posseduti dagli italiani, una media di 5 per famiglia. Vengono utilizzati tra le mura domestiche e in mobilità. È quanto emerge dal 4° Rapporto Auditel-Censis “L’Italia multiscreen: dalla Smart Tv allo schermo in tasca, così il Paese corre verso il digitale”. col/sat/red