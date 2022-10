ROMA (ITALPRESS) – In vista delle Davis Cup by Rakuten Finals 2022, che si svolgeranno a Malaga (Spagna) dal 22 al 27 novembre prossimi sul veloce indoor del Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpena, il capitano della Nazionale, Filippo Volandri, ha convocato cinque azzurri: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. “A Bologna abbiamo costruito ancora di più un gruppo e aggiunto un mattone importante – il commento di Volandri – Il nostro percorso è solo iniziato, ma stiamo facendo passi da gigante. Ho tante scelte possibili in singolare, un doppio collaudato competitivo e anche altre combinazioni. Sono tutti titolari: possono scendere in campo Berrettini, Sinner, Fognini e Musetti, senza dimenticare Sonego, che non c’è perchè posso convocare solo cinque giocatori. Tutti si faranno trovare pronti. Ovvio che questo ti dà delle responsabilità in più ma è un privilegio: gestire una squadra importante e forte come la nostra mi rende molto fiducioso, anche per l’attaccamento che i ragazzi dimostrano quando vestono la maglia azzurra”. “In Coppa Davis la coesione del gruppo è un elemento che può anche diventare decisivo. Le avversarie che troveremo a Malaga sono forti, ma l’Italia lo è quanto le altre. Gli USA, nostri rivali nei quarti, sono sicuramente una delle squadre più competitive, ma noi li affronteremo con la consapevolezza di potercela giocare alla pari. Del resto – termina Volandri – se vogliamo andare avanti, dobbiamo provare a batterle tutte”. Nel frattempo, Berrettini ha annunciato che non disputerà il torneo Atp 500 di Vienna. Il tennista romano, reduce dalla finale persa a Firenze contro Lorenzo Musetti in un match condizionato da un infortunio al piede sinistro, è stato costretto a dare fordait. “A seguito di molteplici valutazioni da parte di esperti medici, sono stato informato che non sarò in grado di competere a Vienna – ha ammesso l’azzurro – Farò tutto il possibile per cercare di essere pronto a competere a Parigi”. A questo punto cadono le residue speranze di vedere Berrettini all’opera alle Atp Finals di Torino.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com