Cineteca di Bologna fa sold out con la capienza al 100%

Torna la capienza al 100% nelle sale cinematografiche e il bilancio per la Cineteca di Bologna è più che positivo. “Facciamo quasi sempre sold out perché il pubblico ha una gran voglia di tornare in sala e da quando siamo a piena capienza le cose stanno andando molto bene”. Così all’agenzia Italpress Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, a margine della presentazione del Festival Visioni Italiane. cin/tvi/gtr