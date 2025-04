Cinema & Spettacoli Magazine – 23/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - "The Accountant 2", il ritorno di Ben Affleck - "Pink Floyd at Pompeii", al cinema lo storico concerto - "Una figlia", Ivano De Matteo dirige Stefano Accorsi - "L'amore, in teoria", una commedia romantica di Luca Lucini mgg/azn