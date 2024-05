Cinema & Spettacoli Magazine – 01/05/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - "Garfield: una missione gustosa", nuovo capitolo della saga - "Anselm", il nuovo documentario di Wim Wenders - "C'era una volta in Bhutan", il nuovo film di Pawo Choyning Dorji - "The Fall Guy", Ryan Gosling e Emily Blunt insieme sul set mgg/mrv