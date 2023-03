Cinema, a Roma una targa per ricordare Mario Brega

In via Oderisi da Gubbio, a Roma, è stata inaugurata una targa commemorativa in occasione del centenario della nascita dell'attore Florestano "Mario" Brega. Alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'attore e regista Carlo Verdone. xl5/sat