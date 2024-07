PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Elisa Longo Borghini, la vincitrice del Giro d’Italia si è classificata ottava nella cronometro femminile di Parigi2024. A trionfare è stata l’australiana Grace Brown con 39’38”, seconda la britannica Anna Henderson, a 1’31”, sul gradino più basso del podio Chloe Dygert a 1’32”. Buona prova per l’azzurra, arrivata al traguardo con 2’11” di ritardo in una gara caratterizzata dalla pioggia e dalle cadute: coinvolta anche Lotte Kopecky, la campionessa del mondo della prova in linea è arrivata sesta.

“Credo che i pronostici siano stati rispettati. Sono un pò delusa dalla mia guida ma va bene così. Sono rimasta in piedi. Un pensiero alla prova in linea l’ho fatto. Non avevo ambizioni di medaglie ma il clima (con pioggia battente sulla capitale francese, ndr.) e il sapere che c’era stata la caduta della Kopecky mi hanno condizionato”. Così, ai microfoni di RaiSport, la piemontese Elisa Longo Borghini, dopo la crono femminile.

