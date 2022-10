ROMA (ITALPRESS) – “Con profondo rammarico, siamo stati costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio de Janeiro e San Paolo fino all’inizio del 2023. A causa di una grave infezione ai polmoni, Chris (Martin,ndr)dovà riposare per le prossime tre settimane”. Lo annunciano sui social i Coldplay, attualmente in tour. “Siamo grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorita’ alla salute di Chris. Siamo ottimisti che torni in buona salute dopo la pausa e non vediamo l’ora di riprendere il tour prima possibile”.

-foto agenziafotogrammma.it

(ITALPRESS).

