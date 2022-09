ROMA (ITALPRESS) – Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere il derby tra Milan e Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18. Gli assistenti saranno Meli e Peretti, il quarto uomo Marcenaro, al Var Di Paolo e Paganessi. Fiorentina-Juventus, in campo alle ore 15, sarà invece arbitrata da Daniele Doveri di Roma 1, mentre Lazio-Napoli, in programma alle 20.45, è stata affidata a Simone Sozza di Seregno.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com