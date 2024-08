LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Federico Chiesa, soggetto all’autorizzazione internazionale. Benvenuto Federico”. Così il Liverpool, sui social, ha ufficializzato l’intesa con il club bianconero per il passaggio del jolly offensivo azzurro ai Reds. “L’attaccante 26enne ha completato con successo le visite mediche e finalizzato i termini di un accordo a lungo termine, e ora è pronto a unirsi alla squadra dei Reds”, si legge poi nella nota del club, senza specificare la durata del contratto. Chiesa, che ha collezionato 51 presenze con la Nazionale italiana e ha fatto parte della squadra azzurra di Euro2024, si trasferisce in Inghilterra dopo quattro stagioni e 131 presenze con la maglia della Juventus. Anche il club bianconero ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo, “a fronte di un corrispettivo di 12 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a 3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore”. Chiesa su Instagram ci ha tenuto a salutare tutti: “E’ giunto il momento di concludere questo percorso assieme a voi tifosi bianconeri. Vorrei dedicare qualche parola per ringraziarvi del grande affetto che mi avete sempre dimostrato, affetto che porterò per sempre nel cuore”. Poi l’addio: “Ora, nel salutarvi, vorrei fare chiarezza sulla questione del rinnovo – puntualizza il classe 1997 -. Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo a un aumento o a una riduzione del mio ingaggio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra. Vi ringrazio ancora una volta per il vostro costante supporto. Grazie, Juventus. Fino alla fine”, ha concluso Chiesa. Per lui adesso una nuova avventura: “Sono felice di essere un giocatore del Liverpool – ha detto al sito ufficiale della società inglese -. Quando Richard Hughes (ds dei Reds, ndr) mi ha chiamato e mi ha detto, ‘Vuoi unirti al Liverpool?’ – e anche l’allenatore mi ha chiamato – ho detto di sì immediatamente, perchè conosco la storia di questo club, so cosa rappresenta per i tifosi. Sono felice e non vedo l’ora di iniziare”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]